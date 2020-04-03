Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Bugün gece yarısından itibaren benzin için 20 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor, motorin grubunda bir değişiklik beklenmiyor
|03 Nisan 2020 09:33
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NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen benzine bu gece zam yapılacağını duyurdu.
Bugün gece yarısından itibaren benzin için 20 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor, motorin grubunuda bir değişiklik beklenmiyor
DÜN 14 KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ
Dün, benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilmişti.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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