1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli

Ankara'da koronavirüse yakalanan Macide Güleç (28), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Güleç, "Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Şimdi 14 gün daha kendimi evde izole edeceğim. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi" dedi.
 03 Nisan 2020 09:39
Yazdır
Koronavirüsü yenen Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli

Ankara'da koronavirüse yakalanan Macide Güleç (28), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Güleç, "Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Şimdi 14 gün daha kendimi evde izole edeceğim. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi" dedi.

Çankaya ilçesinde alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Macide Güleç'in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. Güleç, bunun üzerine hastaneye giderek, test yaptırdı. Bir gün sonra test sonuçları pozitif çıkan Güleç, ambulansla iş yerinden alınarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine dün taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan Güleç, büyük sevinç yaşadı. Hastane önünde selfie çeken Güleç, evine gidince de ilk iş çok özlediği otomobiline binip bir süre oturdu.

'İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANDI'

Tedbir amacıyla evde 14 gün kendisini izole edece olan Güleç, kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyledi. Güleç, "İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce de ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. 2 gün önce de bir test yapıldı ve dün de testin sonuçları geldi. Sonuç negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Çok güzel bir andı, o anı herkesin yaşamasını istiyorum" dedi.

'MORAL ÇOK ÖNEMLİ'

Salgınla ilgili bilinen birçok belirtinin kendisinde olmadığını ifade eden Güleç, "Bende hiçbir belirti yoktu. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yoktu. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu; ama ilaç tedavisinden sonra yani 3 gün önce ağrılarım da kesildi. Hastanedeki o 9 gün bana 9 ay gibi geldi. Çünkü beklemekle, umut etmekle geçiyor her gün. Ama ben iyileştim, bunu yendim ve herkesin yenebileceğini düşünüyorum. Sigara da kullanmıyorum ve açıkçası bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evde oturup psikolojisini bozanlara umut olsun, hastalığı yenebileceklerini düşünüyorum. Bence moral bu hastalıkta çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım" diye konuştu.

'EVDE SIKILMAK, HASTANEDE SIKILMAKTAN İYİ'

Elini çok sık yüzüne götürdüğünü ve hastalığı da bu şekilde kaptığını düşünen Güleç, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunarak, "Tam 9 gündür evimden uzaktayım. Arabamı çok özledim, kahvaltı yapmayı çok özledim. Kendime çok güzel bir yemek hazırlayacağım, kahvaltı yapacağım. İnsanın evi gibisi yok, evde karantinada kalmakla hastanede kalmak çok farklı bir şey. O yüzden evime geldiğim için çok mutluyum. Ben şimdi 14 gün kendimi izole edeceğim, evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. En azından evde gidebileceğin başka bir oda, adım atabileceğiniz başka bir yer var. Sevdiklerinizi seviyorsanız, sevdiklerinizden uzak kalın" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantina firarisini hastaneye dönmeye yakınları ikna etti
03 Nisan 2020 10:16		 Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
03 Nisan 2020 08:54
Şehirlere göre Koronavirüs tablosu
03 Nisan 2020 08:25		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
03 Nisan 2020 06:31
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü konuştu: Testler bozuk değil
03 Nisan 2020 06:11		 İGDAŞ çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 22:51
Koronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı
02 Nisan 2020 22:12		 Kimlik soran polisleri evine yemeğe davet etti
02 Nisan 2020 21:20
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
02 Nisan 2020 20:52		 Sosyal medyada en çok etkileşim alan bakan: Fahrettin Koca
02 Nisan 2020 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:06 - 'Alo Fetva' hattına en çok koronavirüs soruları yöneltildi11:04 - 11. İstişare Kurulu toplantısı koronavirüs gündemiyle yapıldı10:52 - Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 koronavirüs hastası taburcu edildi10:40 - Online sağlık hizmeti yığılmaları önlüyor10:32 - Martta fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu10:25 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan salgınla mücadele açıklaması10:16 - Karantina firarisini hastaneye dönmeye yakınları ikna etti10:13 - 3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?10:02 - Koronavirüs aşısında büyük adım: Fareler üzerinde başarılı oldu10:01 - Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:47 - Uçaklarını satışa çıkaran THK, taşınmaz satacak09:45 - Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız09:43 - Türkiye'nin en büyük holdinginden yardım kampanyasına destek09:42 - Dolar'ın yükselişi engellenemiyor09:40 - Altının gramı yeni rekor kırdı09:39 - Koronavirüsü yenen Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli09:33 - Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor09:19 - Bilim Kurulu ilk kez 'video konferans' yöntemiyle toplanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Araç muayene süresi 3 ay ertelendi
Gökçek'ten Mansur Yavaş'a, 9 milyonluk müjde tepkisi
Ücretli öğretmen ve usta öğretici kararı, Resmi Gazetede
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 2
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
vay anasını sayın seyirciler 1
Koronavirüs Fırsatçıları 3
2020 yılının yaz ayları 3
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 8
gitmek 1
oy corona corona 1
club brugge'un şampiyon ilan edilmesi 1
boşvermişim dünyaya 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam