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Türkiye'nin en büyük holdinginden yardım kampanyasına destek

Koç Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira ile katkı sağladıklarını bildirdi.
 03 Nisan 2020 09:43
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Türkiye'nin en büyük holdinginden yardım kampanyasına destek

Koç Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira ile katkı sağladıklarını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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