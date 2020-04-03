Türkiye'nin en büyük holdinginden yardım kampanyasına destek
Koç Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira ile katkı sağladıklarını bildirdi.
|03 Nisan 2020 09:43
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