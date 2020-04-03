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TRT Çocuk'un Yeni Kahramanı: Yade

Okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan TRT Çocuk'un yeni çizgi dizisi, nisanda minik seyircilerle buluşacak- "Yade" çocukların çevresini keşfederken öğrenmeyi kolaylaştıracak oyunlarla matematik becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, günlük deneyimleriyle sorunları çözme becerilerini de geliştirecek
 03 Nisan 2020 11:30
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TRT Çocuk'un Yeni Kahramanı: Yade

TRT Çocuk'un keşif dolu yeni çizgi dizisi "Yade" nisan ayında ekranlarda olacak.

TRT Çocuk, okul öncesi çocuklara yönelik olarak hazırladığı yeni içeriğini minik seyircileriyle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Büyük hayal gücü olan, akıllı, kibar ve meraklı "Yade", şirin arkadaşı "Mati" ile çocuklara yeni bir macera sunacak.

Yeni çizgi dizi "Yade", çocukların çevresini keşfederken öğrenmeyi kolaylaştıracak oyunlarla matematik becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, günlük deneyimleriyle farklı türdeki sorunları çözme becerilerini de geliştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı'na bağlı olarak uluslararası kabul görmüş erken çocukluk eğitimi ilkeleri esas alınarak hazırlanan "Yade", çocukların öz- farkındalık ve öz-yönetim becerilerini keşfetmelerine de katkı sağlayacak.

- YADE problemleri çözecek, çocuklar matematiği sevecek

TRT Çocuk'un minik izleyicileri her bölümle Yade sayesinde yeteneklerini keşfedecek ve öğrenme tutkusunu geliştirecek.

Problemlerin çözümündeki en büyük yardımcıları bitmeyen merakları ve kendilerine olan güvenleri ile Yade ve Mati'nin atıldıkları maceralardan çocuklar da büyük keyif alacak.

Mati ve arkadaşları, karşılaştıkları her durumda fikirsiz ve sakar oldukları için başları dertten kurtulmayacak, Yade ise her zaman onların yardımlarına koşup problemleri çözecek.

Temel matematik kavramlarını öğretecek bu problemler, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir bakış geliştirecek.
Anadolu Ajansı
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