TRT Çocuk'un Yeni Kahramanı: Yade
|03 Nisan 2020 11:30
|Yazdır
TRT Çocuk'un keşif dolu yeni çizgi dizisi "Yade" nisan ayında ekranlarda olacak.
TRT Çocuk, okul öncesi çocuklara yönelik olarak hazırladığı yeni içeriğini minik seyircileriyle tanıştırmaya hazırlanıyor.
Büyük hayal gücü olan, akıllı, kibar ve meraklı "Yade", şirin arkadaşı "Mati" ile çocuklara yeni bir macera sunacak.
Yeni çizgi dizi "Yade", çocukların çevresini keşfederken öğrenmeyi kolaylaştıracak oyunlarla matematik becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, günlük deneyimleriyle farklı türdeki sorunları çözme becerilerini de geliştirecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı'na bağlı olarak uluslararası kabul görmüş erken çocukluk eğitimi ilkeleri esas alınarak hazırlanan "Yade", çocukların öz- farkındalık ve öz-yönetim becerilerini keşfetmelerine de katkı sağlayacak.
- YADE problemleri çözecek, çocuklar matematiği sevecek
TRT Çocuk'un minik izleyicileri her bölümle Yade sayesinde yeteneklerini keşfedecek ve öğrenme tutkusunu geliştirecek.
Problemlerin çözümündeki en büyük yardımcıları bitmeyen merakları ve kendilerine olan güvenleri ile Yade ve Mati'nin atıldıkları maceralardan çocuklar da büyük keyif alacak.
Mati ve arkadaşları, karşılaştıkları her durumda fikirsiz ve sakar oldukları için başları dertten kurtulmayacak, Yade ise her zaman onların yardımlarına koşup problemleri çözecek.
Temel matematik kavramlarını öğretecek bu problemler, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir bakış geliştirecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi
03 Nisan 2020 13:09
|Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında
03 Nisan 2020 12:58
|Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
03 Nisan 2020 12:46
|Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
03 Nisan 2020 12:38
|Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
03 Nisan 2020 12:23
|Sosyal destek ödemelerini öncelikle bekçiler yapacak
03 Nisan 2020 12:08
|BDDK'dan dolandırıcılara karşı uyarı
03 Nisan 2020 11:44
|Artvin'de bir köy karantinaya alındı
03 Nisan 2020 11:35
|'1000 liralık sosyal yardım, evlerde teslim edilmeye başlandı'
03 Nisan 2020 11:30
|Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yan koltuğa geçse de kurtulamadı
03 Nisan 2020 11:20