Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliklerinde Neler Değişti?

Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliğinde 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikler ile değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliklerin ortak noktasını, personel alım ilanlarının yayımlanmasında fiili durum ile Yönetmeliklerin uyumlu hale getirilmesi, Devlet Personel Başkanlığının kapatılması sebebiyle mevcut yönetmeliklerde bu kuruma yapılan atıfların kaldırılması, denetim yetkisindeki belirsizliğin giderilmesi ve hizmet içi eğitime ilişkin konular oluşturmaktadır.

Yapılan ortak değişiklikler kapsamında,

. Zabıta ve itfaiye personeli alım ilanlarının gazetelerde yayımlanmasına son verildi . İlanlar artık Yönetmelikler gereğince de Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü internet sitesi yanında Resmi Gazete, Belediyenin internet sitesi ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun (hali hazırda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitesinde yayımlanacak. İlanlar aynı anda memurlar.net'in ilan.memurlar.net sayfasında yayımlanacağı için sadece memurlar.net'i takip etmeniz yeterli olacaktır.

. İlanlarda başvuruları kısıtlayacak veya kişiye özel olarak anlaşılabilecek özel şart belirlenemeyecek.

. Sınav sonucunda yapılan atamalara ilişkin bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi uygulaması devam edecek. Ayrıca ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) "Kamu e-Uygulama" sistemine girilecek.

. Mahalli idarelerle ilgili görevlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmesi sonrasında itfaiye ve zabıta teşkilatlarının çalışmalarının hangi bakanlığın denetim elemanlarınca denetleneceği konusuna açıklık getirilmiş olup, denetim önceden olduğu gibi İçişleri Bakanlığı denetim elemanları tarafından da yerine getirilmeye devam edecek.

. Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici ve eğitmen personelinin temel eğitimleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından birlikte hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılacak.

. Zabıta personelinin eğitimi konusunda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğününe ait olan görevler değişiklik sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yerine getirilecek.

Yönetmelik değişiklikleri kapsamında en önemli düzenleme, zabıta personeli alımı sınav sürecine ilişkin olarak yapıldı. Belediye Zabıta Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile zabıta memuru alımı sınavı iki aşamalı hale getirildi. İlk aşama yazılı veya sözlü sınavdan biri, ikinci aşama ise uygulamalı sınav olarak. Uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı veya sözlü sınav ile eşit ağırlığa sahip olacak. Her iki aşamada alınan puanların yüzde 50'sinin toplamının en az 60 olması gerekiyor. Nihai sınav puanının belirlenmesinde KPSS puanı eskiden olduğu gibi eşit ağırlığa sahip olacak.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği değişikliği için tıklayınız.

Belediye Zabıta Yönetmeliği değişikliği için tıklayınız.