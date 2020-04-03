Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe 'Evde kal' klibi
|03 Nisan 2020 14:27
|Yazdır
Mardin'de Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" çağrısında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının yayılmasının önlenmesi için "Evde Kal Dargeçit" sloganı ile klip hazırladı.
Klipte polisler, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesi, uygulama noktaları, sokak ve caddelerde vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe "evlerinde kalmaları" çağrısı yaptı.
Klipte koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyulmasını isteyen polisler, farklı açıklamalara itibar edilmemesinin önemini vurguladı.
"Evde hayat var, hayat eve sığar." çağrısına atıfta bulunan polisler, klipte şunları dile getirdi:
"Evde kal Dargeçit. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Kendimizi ve çevremizdekileri koruyalım. Umudumuz gelecek için. Yaşlımız ve gencimizle evde kalın bizim için. Biz her yerdeyiz sizin için. Yüreklerimizle bir olalım. Bugün evlerimizde kalalım, sağlıklı mutlu yarınlar için. Tehditlere boyun eğmeyiz. Yağmur çamur demeyiz. Hiçbir engel dinlemeyiz. Evde huzurunuz için biz her yerdeyiz sizin için. Sevdiklerinize güvenle sarılmak için bugün sosyal mesafeyi koruyalım. Taşıyıcı olup sevdiklerine zarar verme. Evde kal, Dargeçit, Mardin ve Türkiye."
Klip, Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturulması için sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi
03 Nisan 2020 15:23
|İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
03 Nisan 2020 12:46
|Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
03 Nisan 2020 12:16
|Koronavirüs aşısında büyük adım: Fareler üzerinde başarılı oldu
03 Nisan 2020 10:02
|DSÖ: Maske virüse karşı önemli
03 Nisan 2020 08:00
|Koronavirüs'e karşı küresel dayanışma kararı BM'de kabul edildi
03 Nisan 2020 07:50
|Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştı
02 Nisan 2020 22:08
|Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı
02 Nisan 2020 21:44
|Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
02 Nisan 2020 21:04
|Fransa'da son 24 saatte 471 hasta hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 20:44