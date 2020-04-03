Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 koronavirüs hastası taburcu edildi

BİR SAHTE BAĞIŞ BELGESİ DE SAĞLIK BAKANLIĞI İÇİN ÜRETİLDİ Milli Dayanışma Kampanyasının etki gücünü azaltmak için hazırlanan ve sosyal medyada yayılan sahte bağış belgesinin bir benzeri bu kez Sağlık Bakanlığı için de üretildi.