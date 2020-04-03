Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 koronavirüs hastası taburcu edildi
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gören 8 kişinin hastaneden taburcu edildiği bildirildi
|03 Nisan 2020 10:52
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Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gören 8 kişinin hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) tedavisi tamamlanan 8 Kovid-19 hastasının evlerine gönderildiğini duyurdu.
Vali Ayhan, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da güçlü sağlık altyapısı ve özverili sağlık çalışanlarımızla başta ilk vaka olmak üzere 8 Kovid-19 hastamızın tedavisini tamamlayarak taburcu ettik. Fedakarlığı örnek olan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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