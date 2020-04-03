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11. İstişare Kurulu toplantısı koronavirüs gündemiyle yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da hep altını çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği ve istihdamın muhafaza edilmesi
 03 Nisan 2020 11:04
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11. İstişare Kurulu toplantısı koronavirüs gündemiyle yapıldı

Özel sektör temsilcileriyle düzenlenen 11. İstişare Kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın da katıldı.

Bakan Pekcan, toplantıda Bakanlık olarak koronovirüse yönelik alınan tedbirleri anlatırken, sivil toplum kuruluşları da Kovid-19'un sektörler üzerindeki etkilerini, talep ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda İstişare Kuruluna çok önem verdiğini belirten Pekcan, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde önceki dönemlerde olduğu gibi STK'lerin görüş ve önerilerini, taleplerini Ticaret Bakanlığı olarak dikkate almaya devam edeceklerini ifade etti.

Pekcan, ihracatta 2020 yılına çok iyi başladıklarını ancak Kovid-19 etkisiyle mart ayında beklenildiği gibi gerileme görüldüğünü hatırlatarak, bunu telafi etmek için temassız ticaret uygulamasını hayata geçirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sanayici, üretici, tacir, esnaf, ihracatçı ve birçok sektörü kapsayan destek paketinin sektörler tarafından da çok olumlu karşılandığını dile getiren Pekcan, "Önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da hep altını çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği ve istihdamın muhafaza edilmesi." dedi.

Pekcan, bu sürecin el, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatılacağına inancının tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devlet ve özel sektörün iş birliğine en güzel örnek bizim İstişare Kurulu toplantılarımızdır. Bu toplantıların kilit bir rol oynadığına inanıyorum. Koronavirüs pandemisinin ticaret hayatımıza olumsuz etkisini en aza indirmek ve bu sürecin ardından geçiş sürecini de en hızlı şekilde atlatarak, yeni dönemde başarılarımız için atılması gereken adımların belirlenmesinde STK'lerin görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Bakanlığımız ve STK'lerimizin beraberce yapacakları veri analizleri, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkı sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteklerden dolayı teşekkür eden Pekcan, bunun dar gelirli vatandaşlara katkı sağlama noktasında çok önemli bir kampanya olduğunu ve STK üyelerinden de destek vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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