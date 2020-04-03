İkametinde olmayan kişi 1000 TL'lik yardımı nasıl alacak?
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, 1000 TL'lik yardım için evinde olmayan vatandaşların yardımı başkasına verilmeyecek. İkametinde olmayan vatandaşın hesabına para geri yatırılacak
|03 Nisan 2020 11:17
|Yazdır
1000 TL'lik yardımdan dolayı dün PTT şubelerinde aşırı yoğunluk yaşanmıştı.
Yoğunluğun ardından İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı ortak çalışıp yardımları ikamete götürme kararı almıştı.
Yardımlar PTT görevlileri, bekçi ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla bugün itibariyle evlere götürülecek.
EVDE OLMAYAN YARDIMI NASIL ALACAK?
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, 1000 TL'lik yardım için evinde olmayan vatandaşların yardımı başkasına verilmeyecek. İkametinde olmayan vatandaşın hesabına para geri yatırılacak.
Tüm dağıtım bittikten sonra PTT kartı olanlar direkt karttan, olmayanlar ise PTT şubelerinden çekebilecek
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi
03 Nisan 2020 13:09
|Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında
03 Nisan 2020 12:58
|Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
03 Nisan 2020 12:46
|Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
03 Nisan 2020 12:38
|Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
03 Nisan 2020 12:23
|Sosyal destek ödemelerini öncelikle bekçiler yapacak
03 Nisan 2020 12:08
|BDDK'dan dolandırıcılara karşı uyarı
03 Nisan 2020 11:44
|Artvin'de bir köy karantinaya alındı
03 Nisan 2020 11:35
|'1000 liralık sosyal yardım, evlerde teslim edilmeye başlandı'
03 Nisan 2020 11:30
|TRT Çocuk'un Yeni Kahramanı: Yade
03 Nisan 2020 11:30