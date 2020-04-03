Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yan koltuğa geçse de kurtulamadı
|03 Nisan 2020 11:20
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta ehliyeti olmayan sürücü, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisi görünce yanındaki kişiyle yer değiştirse de cezadan kurtulamadı.
Polis, Trabzon Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, sürücüleri durdurarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Bu sırada bir otomobilde sürücü değişikliği yapıldığını fark eden polis, aracı durdurarak içerisindeki iki kişiden ehliyet istedi.
Polisi görünce şoför koltuğunu yanındaki arkadaşına devreden 19 yaşındaki Emre A, ehliyet almak için sınavı geçerek hak kazandığını ancak belgenin henüz çıkmadığını söyledi.
Bu sırada sürücü kursunu da arayarak ehliyetinin durumunu soran ancak olumsuz yanıt alan Emre A, "Benim her şeyim hazır, zaten ehliyetime güvendiğim için çıktım. Sertifikam ve dosyam hazır." dedi.
Polis ekipleri, ehliyeti olmadan araç kullandığı için Emre A. ile araç sahibine para cezası kesti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi
03 Nisan 2020 13:09
|Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında
03 Nisan 2020 12:58
|Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
03 Nisan 2020 12:46
|Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
03 Nisan 2020 12:38
|Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
03 Nisan 2020 12:23
|Sosyal destek ödemelerini öncelikle bekçiler yapacak
03 Nisan 2020 12:08
|BDDK'dan dolandırıcılara karşı uyarı
03 Nisan 2020 11:44
|Artvin'de bir köy karantinaya alındı
03 Nisan 2020 11:35
|'1000 liralık sosyal yardım, evlerde teslim edilmeye başlandı'
03 Nisan 2020 11:30
|TRT Çocuk'un Yeni Kahramanı: Yade
03 Nisan 2020 11:30