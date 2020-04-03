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Sağlıkçı anne babadan çocuklarının doğum günü için görüntülü kutlama

Antalya'da sağlık çalışanı çift, koronavirüs tedbirleri kapsamında oğullarının doğum gününü, akrabalarının online bağlandığı törenle kutladı-
 03 Nisan 2020 11:20
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Sağlıkçı anne babadan çocuklarının doğum günü için görüntülü kutlama

- Antalya'da yaşayan sağlık çalışanı çift, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklarının doğum gününü, akrabalarının da online bağlandığı sürpriz doğum günüyle eğlenceli hale getirdi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde acil serviste çalışan Yahya ile ameliyathane hemşiresi Zadife Kalaycı çifti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında herkesin evde kalması istendiğinden oğullarına doğum günü için sürpriz bir tören yapmaya karar verdi.

Kalaycı çifti, 10 yaşına giren oğulları Hasan Mert'e, "Akşam saat 20.00'de EBA'da yarışma var. Sen de canlı bağlanacaksın, onun için iyi hazırlan." dedi. Mert'in arkadaşları ve tüm akrabalarına da aynı saatte yarışma olduğu mesajı atıldı.

Evde pasta yapan Zadife Kalaycı, odanın birini süsleyerek, balonlar astı.

Saat 20.00'de tüm yakınlarının canlı bağlandığı kutlamada, EBA yarışması için salona giren Mert'e sürpriz doğum günü yapıldı. Canlı yayında arkadaşları "üç, iki ve bir" diye saydıktan sonra mumları üfleyen Mert, koronavirüsün bir an önce son bulmasını diledi.

- "Herkese doğum günü sürpriz oldu"

Hastanede her gün hasta ve yakınlarına koronavirüsten korunma yöntemlerini anlatan Kalaycı çifti, "Evde kal Türkiye", "Hayat eve sığar" mesajı verdi. Kutlama programına canlı bağlanan yakınları, "Biz de pasta yiyebilecek miyiz?" diye espri yaptı.

Hemşire Kalaycı, AA muhabirine, hem oğluna hem yakınlarına doğum gününün sürpriz olduğunu ifade etti.

Virüsten dolayı böyle bir kutlama yaptıklarını aktaran Kalaycı, "Anne baba sağlıkçı olunca, oğlum 'Doğum günümü kutlayamayacaklar' diye korkuyordu. Çok şükür kutladık. Annem, babam akrabalarımız eve çok yakın olmasına rağmen kimseyi çağırmadık. Oğlum çok istediği için doğum günü yaptık. Herkesin bu süreçte, çok dikkat etmesi gerekiyor. Bizim durumumuzdakilere örnek olması için böyle bir etkinlik yaptık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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