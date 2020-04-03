MSB: Barış Pınarı'nda 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|03 Nisan 2020 11:28
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 10 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/s7y92cWxeBT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2020
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