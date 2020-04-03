Usta öğretici ve ücretli öğretmenlere telafi görevi verilebilecek
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, usta öğretici ve ücretli öğretmenlere uzaktan eğitim veya telafi görevi verilebilecek. Bu görevleri yapmayanlara ücret ödenmeyecek.
|03 Nisan 2020 11:29
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MEB Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişiklik yapılarak (geçici maddeler eklenerek) Usta Öğretici ve Ücretli Öğretmenlere görevde iken aldıkları ek ders ücretlerini almaları düzenlenmiştir.
Karara göre usta öğretici ve ücretli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi, görev verilmesi halinde, uzaktan eğitim faaliyetlerine katılacaklar. İleride telafi eğitimi yapılması halinde ücretli öğretmen ve usta öğreticilere telafi eğitiminde ücret ödenmeyecek. Uzaktan eğitim ve telafi eğitimini yerine getirmeyen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerden ücretleri geri alınacak.
Ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ek dersleri 23 Mart'tan geçerli olmak üzere ödenecek.
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