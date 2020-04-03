1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Limak Holding'den 'dayanışma kampanyasına' yardım

Limak Holding, Vefa kolileri için 7 milyon lira, Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağışta bulundu
 03 Nisan 2020 11:29
Yazdır
Limak Holding'den 'dayanışma kampanyasına' yardım

Limak Holding, dünya genelinde salgına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan kampanyalara toplam 11 milyon lira bağış yaptı.

Limak Holding'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak Vefa kolileri için 7 milyon lira, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Bizbize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakit yardımlar dışında faaliyet gösterilen pek çok şehirde iştirak şirketler ve ortaklıklar aracılığıyla hastane ve sağlık personeline tıbbı malzeme yardımları ve koli yardımları yapılırken, Limak'ın yönetiminde bulunduğu pek çok sivil toplum örgütü aracılığıyla da bağışta bulunulmuştur. Limak Holding olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde önceliğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Ülke olarak bu zor günleri elbirliğiyle birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fırıncılardan ekmekte 'hijyen' güvencesi
03 Nisan 2020 11:19		 Virüsten korunmak için 'para yerine kredi kartı kullanın' önerisi
03 Nisan 2020 11:08
Uçaklarını satışa çıkaran THK, taşınmaz satacak
03 Nisan 2020 09:47		 İstanbul'da ilaç firmasından sağlık çalışanlarına kahvaltı
03 Nisan 2020 09:07
Turizm sezonuna 'bayram' olur mu?
03 Nisan 2020 08:17		 THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama
02 Nisan 2020 17:56
Koronavirüs taksi plakası sahipleri ve şoförleri de vurdu
02 Nisan 2020 11:32		 İstanbul'da ekmek satışları yüzde 35 düştü
02 Nisan 2020 11:13
THK 11 uçağını satışa çıkardı
02 Nisan 2020 10:47		 PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı
01 Nisan 2020 18:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - 'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'13:10 - RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme13:09 - Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi12:58 - Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular12:50 - 'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'12:47 - Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği atama kurası gerçekleştirildi12:46 - İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı12:46 - Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
12:42 - Kılıçdaroğlu'ndan sosyal yardım önerileri12:38 - Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor12:26 - Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü12:23 - Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak12:22 - Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti12:21 - Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti12:18 - Gün ortasında dolar 6,70 sınırına dayandı12:16 - Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Diyanet cevapladı... Kolonya abdesti bozar mı?
Araç muayene süresi 3 ay ertelendi
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emeksepeti 3
haluk levent 1
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 1
Corona virüs vakasinin görüldüğü illerin açıklanması 4
gitmek 1
Virüsün bu kadar kolay bulastigini bilmiyorduk 4
corona virüs vaka sayısı 1
kıyas faturası 1
şu an çalan şarkı 1
2023 Türkiye Genel Seçimleri 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam