Sörloth: Kulübümle anlaşmadan R. Madrid'e bile gitmem

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla göz dolduran ve attığı 19 golle takımını liderliğe taşıyan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te yayım yapan TV2 kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Bordo-mavili takımda mutlu olduğuna vurgu yapan Sörloth, adının anıldığı dev kulüplerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

''TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYORUM''

Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin transfer listesinde olmasına ilişkin değerlendirme yapan 24 yaşındaki golcü, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un bordo-mavili takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Norveçlinin 6 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkı da Trabzonspor'da.

Kaynak: Kral Spor