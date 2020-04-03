Sosyal destek ödemelerini öncelikle bekçiler yapacak

PTT şubelerindeki büyük yığılma sonrasında, ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1000'er TL'lerin evlerde ödemesi kararlaştırılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıya göre, evden ödemelerde öncelikle yeni göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere tüm çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç olması durumunda da polis memurları görevlendirilecek.

Adreslere ulaşmada sıkıntı olmaması için tüm motorize ekiplerden azami ölçüde yararlanılacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin gündüz de çalışabilmesi için gerekli onaylar alınacak.

Para teslimi sırasında teslim anı fotoğraflanacak, tutanağa bağlanacak.

Teslimat hafta sonu da yapılacak.

Para teslimatı işinde görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçileri, görevleri bittikten sonra asli görevlerine döndürülecek.

Görevlendirilen personel maske ve eldiven başta olmak üzere tüm koruyucu tedbirleri alacak.

Bu zorlu günlerde, görev alacak tüm emniyet personeline memurlar.net olarak yürekten teşekkür ediyoruz.