Sosyal destek ödemelerini öncelikle bekçiler yapacak
|03 Nisan 2020 12:08
|Yazdır
PTT şubelerindeki büyük yığılma sonrasında, ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1000'er TL'lerin evlerde ödemesi kararlaştırılmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıya göre, evden ödemelerde öncelikle yeni göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere tüm çarşı ve mahalle bekçileri, ihtiyaç olması durumunda da polis memurları görevlendirilecek.
Adreslere ulaşmada sıkıntı olmaması için tüm motorize ekiplerden azami ölçüde yararlanılacak.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin gündüz de çalışabilmesi için gerekli onaylar alınacak.
Para teslimi sırasında teslim anı fotoğraflanacak, tutanağa bağlanacak.
Teslimat hafta sonu da yapılacak.
Para teslimatı işinde görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçileri, görevleri bittikten sonra asli görevlerine döndürülecek.
Görevlendirilen personel maske ve eldiven başta olmak üzere tüm koruyucu tedbirleri alacak.
Bu zorlu günlerde, görev alacak tüm emniyet personeline memurlar.net olarak yürekten teşekkür ediyoruz.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi
03 Nisan 2020 13:09
|Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında
03 Nisan 2020 12:58
|Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
03 Nisan 2020 12:46
|Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
03 Nisan 2020 12:38
|Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
03 Nisan 2020 12:23
|BDDK'dan dolandırıcılara karşı uyarı
03 Nisan 2020 11:44
|Artvin'de bir köy karantinaya alındı
03 Nisan 2020 11:35
|'1000 liralık sosyal yardım, evlerde teslim edilmeye başlandı'
03 Nisan 2020 11:30
|TRT Çocuk'un Yeni Kahramanı: Yade
03 Nisan 2020 11:30
|Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yan koltuğa geçse de kurtulamadı
03 Nisan 2020 11:20