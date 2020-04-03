1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı

Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşının Türk Hava Yolları (THY) ve Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirilmesi için tahliye işlemine başlandı.
 03 Nisan 2020 12:16
Yazdır
Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin hafta sonu tamamlanması planlanıyor.

Bu kapsamda, Karabük'te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye'ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile 555 Türk vatandaşı bugün Samsun'a getirilecek. Vatandaşların 320'si Tokat'ta, 235'i de Amasya'da 14 gün gözetim altında tutulacak.

Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşından kalanların tahliye işlemleri ise yarın ve pazar günü Türk Hava Yollarına ait uçaklarla yapılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
03 Nisan 2020 12:46		 Koronavirüs aşısında büyük adım: Fareler üzerinde başarılı oldu
03 Nisan 2020 10:02
DSÖ: Maske virüse karşı önemli
03 Nisan 2020 08:00		 Koronavirüs'e karşı küresel dayanışma kararı BM'de kabul edildi
03 Nisan 2020 07:50
Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştı
02 Nisan 2020 22:08		 Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı
02 Nisan 2020 21:44
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
02 Nisan 2020 21:04		 Fransa'da son 24 saatte 471 hasta hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 20:44
Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1048'e yükseldi
02 Nisan 2020 20:17		 'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir'
02 Nisan 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - 'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'13:10 - RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme13:09 - Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi12:58 - Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular12:50 - 'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'12:47 - Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği atama kurası gerçekleştirildi12:46 - İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı12:46 - Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
12:42 - Kılıçdaroğlu'ndan sosyal yardım önerileri12:38 - Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor12:26 - Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü12:23 - Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak12:22 - Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti12:21 - Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti12:18 - Gün ortasında dolar 6,70 sınırına dayandı12:16 - Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Diyanet cevapladı... Kolonya abdesti bozar mı?
Araç muayene süresi 3 ay ertelendi
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
boşvermişim dünyaya 2
601 sağlık çalışanının covid-19 lu olmasi 3
uefa'nın turnuvaları ertelemesi 1
mehmet çilingiroğlu'nun habertürk yayınını terketmesi 1
Isparta'nin vaka sayisinin fazla olmasi 2
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 6
1 Nisan 2020 ABD'de ölü sayısının Çin'i geçmesi 2
karantina 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam