Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşının Türk Hava Yolları (THY) ve Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirilmesi için tahliye işlemine başlandı.
|03 Nisan 2020 12:16
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin hafta sonu tamamlanması planlanıyor.
Bu kapsamda, Karabük'te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye'ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile 555 Türk vatandaşı bugün Samsun'a getirilecek. Vatandaşların 320'si Tokat'ta, 235'i de Amasya'da 14 gün gözetim altında tutulacak.
Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşından kalanların tahliye işlemleri ise yarın ve pazar günü Türk Hava Yollarına ait uçaklarla yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
03 Nisan 2020 12:46
|Koronavirüs aşısında büyük adım: Fareler üzerinde başarılı oldu
03 Nisan 2020 10:02
|DSÖ: Maske virüse karşı önemli
03 Nisan 2020 08:00
|Koronavirüs'e karşı küresel dayanışma kararı BM'de kabul edildi
03 Nisan 2020 07:50
|Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştı
02 Nisan 2020 22:08
|Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı
02 Nisan 2020 21:44
|Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
02 Nisan 2020 21:04
|Fransa'da son 24 saatte 471 hasta hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 20:44
|Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1048'e yükseldi
02 Nisan 2020 20:17
|'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir'
02 Nisan 2020 19:55