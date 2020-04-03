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Gün ortasında dolar 6,70 sınırına dayandı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 03 Nisan 2020 12:18
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Gün ortasında dolar 6,70 sınırına dayandı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,69906,7000
Avro7,23607,2370
Sterlin8,22308,2630
ANKARA
ABD Doları6,64006,7400
Avro7,18007,2800
Sterlin8,18008,3300
Anadolu Ajansı
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