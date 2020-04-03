1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki araçlara çarptığı kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
 03 Nisan 2020 12:21
Yazdır
Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki araçlara çarptığı kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyreden Bayram A. idaresindeki 33 CSF 03 plakalı zeytinyağı yüklü tırın Denizevleri kavşağı yakınlarında freni boşaldı.Tır, önce Deniz Alayı kavşağında polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.Kazada yaralanan ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Enes Kul (21) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Enes Kul'un hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.Öte yandan dün hayatını kaybeden 5 kişinin de isimlerinin Ali Yıldırım, Leyla Yıldırım, Esmehan Yıldırım, Onur İsakoğlu ile Burhan İsakoğlu öğrenildi.Kazada yaralanan 22 kişinin ise İskenderun ve Antakya'daki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.- OlayHatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A, gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'
03 Nisan 2020 13:11		 RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme
03 Nisan 2020 13:10
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
03 Nisan 2020 12:26		 Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
03 Nisan 2020 12:22
Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 11:22		 İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
02 Nisan 2020 23:26
Sosyal medyadaki 2 hesap sahibi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 22:46		 Karantina yurdundaki güvenlik görevlisi tüfekle vuruldu
02 Nisan 2020 22:16
Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 10 kişi hastaneye kaldırıldı
02 Nisan 2020 12:47		 Beyoğlu'nda iş hanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 09:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - 'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'13:10 - RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme13:09 - Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi12:58 - Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular12:50 - 'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'12:47 - Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği atama kurası gerçekleştirildi12:46 - İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı12:46 - Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
12:42 - Kılıçdaroğlu'ndan sosyal yardım önerileri12:38 - Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor12:26 - Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü12:23 - Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak12:22 - Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti12:21 - Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti12:18 - Gün ortasında dolar 6,70 sınırına dayandı12:16 - Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Diyanet cevapladı... Kolonya abdesti bozar mı?
Araç muayene süresi 3 ay ertelendi
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyku düzeni 3
bamya 1
Rüştü Reçber 2
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 2
camilerde sela okunması 1
vurdumduymaz 2
02.04.2020 iskenderun'daki trafik kazası 7
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 6
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 5
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam