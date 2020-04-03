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Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, intihar etti.
|03 Nisan 2020 12:22
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İlçe Sanayi Sitesi'nde tekne motoru tamirciliği yapan Sezai O. (43) iş yerinde eşi Sevgi O. (41) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sevgi O'yu silahla bacağından yaralayan Sezai O, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Sevgi O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sezai O'nun cenazesi adli tıp morguna götürüldü.
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