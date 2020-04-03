1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan sosyal yardım önerileri

Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyacı olanlara 2 bin lira maaş ödenmesi ve faturaların ertelenmesi gerektiğini söyledi
 03 Nisan 2020 12:42
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan sosyal yardım önerileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu.

"Ülkeyi ben yönetiyor olsaydım"

diyerek sözlerine başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyacı olanlara 2 bin lira maaş verilmesi gerektiğini söyledi. CHP Lideri, faturaların da ertelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KANADA'YI HATIRLATTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun,

"Her ay aile yardımları sigortası çıktığı zaman, ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin lira verilmesi gerekir. Sosyal devlet dediğiniz budur. Fransa'da gelir düzeyiniz ne olursa olsun, sizin çocuğunuzun süt parası sizin banka hesabına gönderiyorlar.. Pek çok ülkede her aileye, geliri ne olursa olsun 2 bin dolar vereceğim diyor, bin dolar vereceğim diyor..."

ifadelerini kullanması üzerine İsmail Küçükkaya, araya girdi ve

"Kanada 2 bin dolar veriyor."

dedi.

"NASIL YAPIYORLAR BUNU? AİLE YARDIMLARI SİGORTASIYLA"

Kılıçdaroğlu, Kanada ve diğer ülkelerde olanların Türkiye'de de olması için aile yardımları sigortasının uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Nasıl yapıyorlar bunu? Aile yardımları sigortasıyla. Niçin aile yardımları sigortası var? Neden olması lazım? Çünkü sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İhtiyaç sahibi aile istismar edilmeyecek. Parti ayrımı yapılmayacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor'
03 Nisan 2020 11:48		 İYİ Parti'den 'kriz çalışma grubu' önerisi
03 Nisan 2020 08:05
İstanbul'da sefer sayıları artırılacak
03 Nisan 2020 07:22		 Erdoğan: Geçim derdi olan vatandaşlara destek olun
03 Nisan 2020 01:51
Gökçek'ten Mansur Yavaş'a, 9 milyonluk müjde tepkisi
03 Nisan 2020 01:42		 Bakan Kurum'dan sokak hayvanları için çağrı
03 Nisan 2020 00:58
3 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
03 Nisan 2020 00:06		 Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüştü
02 Nisan 2020 22:31
Vali: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
02 Nisan 2020 22:21		 İşte kampanyaya 3 günde yapılan bağış miktarı
02 Nisan 2020 22:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:27 - LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'canlı sınıf' dönemi13:11 - 'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'13:10 - RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme13:09 - Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi12:58 - Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular12:50 - 'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'12:47 - Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği atama kurası gerçekleştirildi12:46 - İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
12:46 - Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı12:42 - Kılıçdaroğlu'ndan sosyal yardım önerileri12:38 - Kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor12:26 - Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü12:23 - Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak12:22 - Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti12:21 - Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti12:18 - Gün ortasında dolar 6,70 sınırına dayandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Diyanet cevapladı... Kolonya abdesti bozar mı?
Araç muayene süresi 3 ay ertelendi
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalanmış yalan 1
02.04.2020 iskenderun'daki trafik kazası 7
camilerde sela okunması 1
corona virüs vaka sayısı 1
Isparta'nin vaka sayisinin fazla olmasi 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 4
Fransa'nın bağış kampanyası başlatması 2
Virüsün bu kadar kolay bulastigini bilmiyorduk 4
Koronavirüs Fırsatçıları 4
Kumkuat 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam