İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
|03 Nisan 2020 12:46
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