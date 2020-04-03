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Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği atama kurası gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirdi
 03 Nisan 2020 12:47
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Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği atama kurası gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyecek, başvurular elektronik ortamda sisteme yüklenecek.

Anadolu Ajansı
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