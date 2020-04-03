Erzurum'da 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 3 veya daha fazla kişinin gruplar halinde dolaşmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda hava ve kara yoluyla kente giriş yapacak kişilere, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamalarının yazılı şekilde tebliğ edilmesine ve konunun güvenlik güçlerince takip edilmesine karar verildi.

Kurulda, bu kişilerden ikametgahlarından ayrılmamaları yönündeki ikaza uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

- İlçelerden il merkezine gelişler yasaklandı

İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020'ye kadar müsaade edilmemesi kararının alındığı kurulda, zorunlu hallerde vatandaşların Kaymakamlıklardan Seyahat İzin Belgesi alınması şartı getirildi.

Kurul kararıyla, kent genelindeki cadde ve sokaklarda, üç veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşması yasaklanarak uygulamanın kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesi istendi.

Vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmasının da yasaklandığı kurulda, alınan tüm kararların kolluk birimlerince titizlikle yürütülmesine karar verildi.