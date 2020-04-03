Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular
|03 Nisan 2020 12:54
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Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencisi Gamze Arpaut (20), Ankara Esenevler Anadolu lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Cihat Arpaut (17) ve Ankara Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Zehra Arpaut (7), uzaktan eğitimlerine evden devam ediyor. Anne Seher ve baba Yetiş Arpaut, çocuklarının uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için 1 hafta önce evin bir odasını boşaltarak, duvarlarına eğitim- öğretim gördükleri okul ve üniversitenin isimlerini yapıştırdı. 3 kardeş her gün uzaktan eğitim kapsamında bilgisayar ve televizyondan eğitim görüyor.
Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Arpaut, "Ben Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisiyim. Ailemizin bize verdiği destek sayesinde biz 3 kardeş, 3 farklı okulu bir odaya sığdırdık. Corona virüsün eğitime hiçbir şekilde engel olamayacağını herkese göstermek istedik. 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmesiyle sisteme çabuk adapte olduk" dedi.
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