Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.310,00 lira oldu
|03 Nisan 2020 12:56
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.310,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|344,50
|344,70
|347,40
|347,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.270,00
|2.291,00
|2.289,00
|2.310,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|314,00
|318,00
|317,00
|321,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.219,00
|2.239,00
|2.237,00
|2.257,00
|Yarım Ziynet
|1.109,00
|1.119,00
|1.119,00
|1.129,00
|Çeyrek Ziynet
|555,00
|560,00
|559,00
|564,00
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