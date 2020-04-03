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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.310,00 lira oldu
 03 Nisan 2020 12:56
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.310,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 344,50 344,70 347,40 347,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.270,00 2.291,00 2.289,00 2.310,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 314,00 318,00 317,00 321,00
Lira(Tam) Ziynet 2.219,00 2.239,00 2.237,00 2.257,00
Yarım Ziynet 1.109,00 1.119,00 1.119,00 1.129,00
Çeyrek Ziynet 555,00 560,00 559,00 564,00
Anadolu Ajansı
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