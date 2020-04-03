Van'da bir korkutan deprem daha
Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'ın Tuşba ilçesinde de sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı yaşanmıştı.
|03 Nisan 2020 13:40
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Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, saat 12.42 sıralarında merkez üssü Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise depremin İran'ın Hoy bölgesi merkezli ve 4.0 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 3, 2020
KOCBASI-SARAY (VAN) https://t.co/AjtwGkebUL
03.04.2020, 12:42:45 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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