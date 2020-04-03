Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattı
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
|03 Nisan 2020 13:40
|Yazdır
Karantina günlerinde Youtube kanalında canlı yayınlar düzenleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'in son konuğu Şeyma Subaşı oldu.
Corona virüs nedeniyle ev karantinasında olan Şubaşı samimi itiraflarda bulundu.
İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Tel Aviv'den Türkiye'ye geldikten sonra evden çıkmak istemediğini ancak ısrar etmesiyle partiye gittiklerini söyleyen Subaşı, ardından hastaneye çağrıldıklarını ve testler yapıldığını söyledi.
İkili arasında geçen İbiza muhabbeti ise sosyal medyanın diline düştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Seren Serengil'e suç duyurusu... Yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana atmış
02 Nisan 2020 18:53
|Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesabı sildi
02 Nisan 2020 18:49
|Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı
02 Nisan 2020 12:43
|Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu!
01 Nisan 2020 19:39
|Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi taksi durağına gitti
01 Nisan 2020 14:36
|Mehmet Öz, eşinin elbisesini giydi, TikTok videsu çekti
01 Nisan 2020 13:43
|Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
01 Nisan 2020 11:58
|Acun Ilıcalı: Ülkemle gurur duyuyorum
01 Nisan 2020 11:18
|Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
31 Mart 2020 09:06
|Doktorları hedef alan Müge Anlı'ya tepki!
30 Mart 2020 19:47