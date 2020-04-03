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Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
 03 Nisan 2020 13:40
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Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattı

Karantina günlerinde Youtube kanalında canlı yayınlar düzenleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'in son konuğu Şeyma Subaşı oldu.

Corona virüs nedeniyle ev karantinasında olan Şubaşı samimi itiraflarda bulundu.

İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Tel Aviv'den Türkiye'ye geldikten sonra evden çıkmak istemediğini ancak ısrar etmesiyle partiye gittiklerini söyleyen Subaşı, ardından hastaneye çağrıldıklarını ve testler yapıldığını söyledi.

İkili arasında geçen İbiza muhabbeti ise sosyal medyanın diline düştü.
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