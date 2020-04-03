Muğla Belediyesinden 'eski otogar alanındaki tabutlara' ilişkin açıklama
|03 Nisan 2020 13:47
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Muğla Büyükşehir Belediyesine ait eski otogar alanında bulunan tabutların sosyal medyada paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, eski otogar alanında bulunan tabutların yazılı ve görsel basınının yanı sıra sosyal medyada yer alması nedeniyle konu hakkında açıklama yapma gereğinin doğduğu bildirildi.
Görüntülerde yer alan tabutların, Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları kapsamında hava yoluyla şehir dışına gönderilen cenazelerin naklinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tabutların belediyemize tekrar iadesi bulunmamaktadır. Bu yüzden ihtiyaç oldukça rutin tedarikler yapılmaktadır. Söz konusu malzemeye ilişkin son tedarik 24 Şubat 2020'de yapılmış ve ilgili alanda kullanıma hazır şekilde muhafaza edilmektedir. İçinden geçtiğimiz bu zor ve hassas günlerde kamuoyunu olumsuz etkileyebilecek konularda resmi ve doğru bilgi alınmadan bilgi paylaşımı yapılmaması gerektiğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz."
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