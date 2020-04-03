Afyonkarahisar'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
Afyonkarahisar'a il dışından gelen kişiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.
|03 Nisan 2020 13:50
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Afyonkarahisar'a il dışından gelen kişiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovid-19 salgınını önlemek için kente dışarıdan gelenlerin 14 gün boyunca ikametgahlarında gözlem altına alınacağı ve evden dışarı çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtildi.
Kararı ihlal edip evlerinden ayrılanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
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