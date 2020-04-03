Mart 2020 kira artış oranı belli oldu
2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 13.33 oldu
|03 Nisan 2020 13:55
|Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8.50 arttı. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13.33 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ekonomistlerden enflasyonda 'gıda fiyatları' uyarısı
03 Nisan 2020 15:35
|Martta fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu
03 Nisan 2020 10:32
|3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
03 Nisan 2020 10:13
|Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Nisan 2020 10:01
|Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
03 Nisan 2020 09:33
|Benzine 14 kuruş indirim yapıldı
02 Nisan 2020 16:14
|Benzine dün zam gelmişti, bugün indirim olacak
02 Nisan 2020 09:32
|LPG'ye büyük indirim yapıldı
01 Nisan 2020 18:08
|Benzine 8 kuruş zam yapıldı
01 Nisan 2020 16:24
|İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
01 Nisan 2020 12:17