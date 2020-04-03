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Mart 2020 kira artış oranı belli oldu

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 13.33 oldu
 03 Nisan 2020 13:55
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Mart 2020 kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8.50 arttı. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13.33 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Memurlar.Net
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