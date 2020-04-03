1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakan Aygün, Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya hesabında yer alan 'Ey İBAN edenler' ifadesi nedeniyle gözaltına alındı
 03 Nisan 2020 14:01
Yazdır
Hakan Aygün, Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya hesabında yer alan 'Ey İBAN edenler' ifadesi nedeniyle gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bodrum'daki teknesinde dün gözaltına alınan Aygün'ün emniyet ifadesinin ardından savcılığa ifade vereceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı belirtildi.

Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldığı, bilgisayarına el koyulduğu bildirildi.

Avukat Mustafa Doğan İnal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı'na suç duyurunda bulunmuştu.

HAKAN AYGÜN, KUR'AN-I KERİM AYETLERİ İLE ALAYE ETMİŞTİ.

Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçerek, bir takım kelime oyunlarıyla, harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslüman kesimin birinci önceliklerinden olan kitabı ve ayetlerini aşağıladığı gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
45 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'
03 Nisan 2020 13:11		 RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme
03 Nisan 2020 13:10
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
03 Nisan 2020 12:26		 Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
03 Nisan 2020 12:22
Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 12:21		 Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 11:22
İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
02 Nisan 2020 23:26		 Sosyal medyadaki 2 hesap sahibi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 22:46
Karantina yurdundaki güvenlik görevlisi tüfekle vuruldu
02 Nisan 2020 22:16		 Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 10 kişi hastaneye kaldırıldı
02 Nisan 2020 12:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - Ekonomistlerden enflasyonda 'gıda fiyatları' uyarısı15:32 - Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı15:31 - Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!15:31 - Ankara Kuşu hesabının yöneticisi FETÖ'den tutuklandı15:25 - İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler15:25 - İBB Başkanı'ndan 'O gıda kolisi prototipti' savunması15:23 - İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi15:12 - Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı15:10 - Fedakar öğretmen, yemek masasını tahtaya çevirip ders anlattı15:06 - TÜBİTAK'ın koronavirüs çağrısına 444 başvuru yapıldı
15:04 - Abdi İbrahim, virüse karşı etkili ilacı yıl sonuna kadar ücretsiz üretecek15:00 - Hakkari'li belediyelerden Kampanya'ya'destek14:57 - AK Parti MYK, video konferans ile toplandı14:53 - Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak14:42 - TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı14:36 - Antalya'da sağlık çalışanlarından yemek parası alındığı iddiası14:35 - İçişleri Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışma bilançosunu açıkladı14:31 - EPDK'dan 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' hakkında açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Diyanet cevapladı... Kolonya abdesti bozar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oy corona corona 2
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 5
sabahattin ali 3
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
din 2
2023 Türkiye Genel Seçimleri 2
sayaç okumama kararı 1
uyku düzeni 3
2020 yılının yaz ayları 3
Evde kal yaz 2868 e gönder 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam