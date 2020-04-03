Hakan Aygün, Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı
|03 Nisan 2020 14:01
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Gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya hesabında yer alan 'Ey İBAN edenler' ifadesi nedeniyle gözaltına alındı.
BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bodrum'daki teknesinde dün gözaltına alınan Aygün'ün emniyet ifadesinin ardından savcılığa ifade vereceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı belirtildi.
Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldığı, bilgisayarına el koyulduğu bildirildi.
Avukat Mustafa Doğan İnal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı'na suç duyurunda bulunmuştu.
HAKAN AYGÜN, KUR'AN-I KERİM AYETLERİ İLE ALAYE ETMİŞTİ.
Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçerek, bir takım kelime oyunlarıyla, harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslüman kesimin birinci önceliklerinden olan kitabı ve ayetlerini aşağıladığı gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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