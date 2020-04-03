Osmaniye'de dere taştı, sel suları mahalleyi bastı
Osmaniye'de şiddetli sağanak nedeniyle taşan dere, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir sokağı sular altında bıraktı
|03 Nisan 2020 14:05
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Osmaniye'de şiddetli sağanak nedeniyle taşan dere, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir sokağı sular altında bıraktı. Çok sayıda iş yeri ve evin sel sularıyla dolduğu sokakta park halinde bulunan bazı araçlar da sürüklendi.
Osmaniye'de dün akşam başlayan ve gece boyu devam eden sağanak, kentte hayatı felç etti. Yağış nedeniyle Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Hopur Deresi taştı. Derenin taşmasıyla, Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nin de bulunduğu 45018 Sokak'taki ev ve iş yerlerini su bastı.
Ekiplerin iş makineleriyle önlenmeye çalıştığı selle gelen taş ve molozlar, sokağı doldurdu. Sokakta bulunan çok sayıda araç da sürüklenerek, zarar gördü
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