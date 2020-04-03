'Öğretmenevlerinde, 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladık'
|03 Nisan 2020 14:20
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk." dedi.
Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuya ait sosyal tesislerinin, sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açılması yönündeki talimatıyla ülke genelinde belirlenen öğretmenevlerini sağlıkçıların hizmetine sunduklarını belirtti.
Bakan Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk. Sağlığımız için canları pahasına ter döken sağlık çalışanlarımıza böylesi bir süreçte ev sahipliği yapıyor olmak eğitim ailemiz için onurdur." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sağılık çalışanlarını ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'canlı sınıf' dönemi
03 Nisan 2020 11:25
|Piktes öğretmenleri zorunlu yıllık izne çıkarılacak
03 Nisan 2020 01:51
|MEB, metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi
02 Nisan 2020 18:43
|Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı psikososyal destek için uzmanlarımız 7/24 hazır
02 Nisan 2020 17:10
|MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak
02 Nisan 2020 16:24
|Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama
01 Nisan 2020 17:12
|Koronavirüs salgınında eğitimi terk etmeyen 2 ülkeden biri olduk
01 Nisan 2020 16:00
|Bakan Selçuk'tan EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere teşekkür
01 Nisan 2020 14:02
|MEB, kaygı için çağrı merkezi kurdu
01 Nisan 2020 11:08
|MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
01 Nisan 2020 00:17