Belediye Başkanları birer maaş ile 'Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
|03 Nisan 2020 14:30
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na Ereğli ilçesine bağlı Gülüç ve Ormanlı belde belediye başkanları birer maaşlarını bağışlayarak destek verdi.
Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birer maaşlarını bağışladıklarını söyledi.
Ülkenin çok hassas ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatan Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bizler de katkı sağladık. İnşallah bu zor günleri yardımlaşma ve dayanışmamızla kurallara uyarak en kısa sürede atlatacağız. Bir kez daha vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasınlar." dedi.
Ormanlı Belediye Başkanı Başol da beldelerinde vatandaşları evlerinde kalmaları ve kurallara uymaları konusunda anonslar yaparak uyardıklarını, pek çok bölgede dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdüklerini belirtti.
Başol, "Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşımı bağışlayarak katkı sağladım." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hakkari'li belediyelerden Kampanya'ya'destek
03 Nisan 2020 15:00
|Osmaniye'de dere taştı, sel suları mahalleyi bastı
03 Nisan 2020 14:05
|'112'ye ulaşamıyorum' dedi sokağa çıktı, valiye yakalandı
03 Nisan 2020 13:44
|Van'da bir korkutan deprem daha
03 Nisan 2020 13:40
|Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular
03 Nisan 2020 12:54
|Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı destek
03 Nisan 2020 11:52
|EBA'dan ders takibi yapamayan 2 kardeşe TV hediye edildi
03 Nisan 2020 11:48
|Hamile eşini koronavirüsten kaybeden acılı baba konuştu
03 Nisan 2020 11:40
|Sağlıkçı anne babadan çocuklarının doğum günü için görüntülü kutlama
03 Nisan 2020 11:20
|Karantina firarisini hastaneye dönmeye yakınları ikna etti
03 Nisan 2020 10:16