Belediye Başkanları birer maaş ile 'Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na Ereğli ilçesine bağlı Gülüç ve Ormanlı belde belediye başkanları birer maaşlarını bağışlayarak destek verdi.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birer maaşlarını bağışladıklarını söyledi.

Ülkenin çok hassas ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatan Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bizler de katkı sağladık. İnşallah bu zor günleri yardımlaşma ve dayanışmamızla kurallara uyarak en kısa sürede atlatacağız. Bir kez daha vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasınlar." dedi.

Ormanlı Belediye Başkanı Başol da beldelerinde vatandaşları evlerinde kalmaları ve kurallara uymaları konusunda anonslar yaparak uyardıklarını, pek çok bölgede dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Başol, "Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşımı bağışlayarak katkı sağladım." ifadelerini kullandı.