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EPDK'dan 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' hakkında açıklama

Kıyasen Fatura Düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara açıklık getirmek amacıyla bazı konuları yeniden vurgulamak ve kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yaptığımız ikinci açıklama aşağıdadır.
 03 Nisan 2020 14:31
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EPDK'dan 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' hakkında açıklama

EPDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde

Kıyasen Fatura Düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara açıklık getirmek amacıyla bazı konuları yeniden vurgulamak ve kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yaptığımız ikinci açıklama aşağıdadır.
- Kurumumuz tarafından yapılan Kıyasen Fatura Düzenlemesi'nin önceliği hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacaktır.

- Alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği durumları ortadan kaldırmak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır.

- İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hataen fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır.

- Meskenler için ise tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz, bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir.


- Özellikle doğalgaz tüketicilerimizin dönemsel değişen tüketimlerimiz nedeni ile geçmiş tüketimlerinin kış aylarında olanların dikkate alınmasının fatura tutarını arttıracağı endişesi ise yersizdir. Şöyle ki geçmiş aylar değil geçmiş 2 yılın aynı tüketim döneminin ortalaması üzerinden hesap yapılacağı, geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanı ile kıyas yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımıza Ocak veya Şubat tüketimleri baz alınarak Haziran ayında doğalgaz faturası çıkartılamaz.

Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
Memurlar.Net
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