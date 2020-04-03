İçişleri Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışma bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı: Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdı.'
|03 Nisan 2020 14:35
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