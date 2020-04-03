TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM nin internet adresinde açıklandı
|03 Nisan 2020 14:42
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2020-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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2020-TUS
1. Dönem Genel Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2020-TUS 1. Dönem Genel Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (GENEL-YABANCI UYRUKLU)
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