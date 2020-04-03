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TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM nin internet adresinde açıklandı
 03 Nisan 2020 14:42
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TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sonuçlar için Tıklayınız

2020-TUS 1. Dönem Genel Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2020-TUS 1. Dönem Genel Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (GENEL-YABANCI UYRUKLU)

Sonuçlar için Tıklayınız
Memurlar.Net
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