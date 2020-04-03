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Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışması zorunlu olan vatandaşların yanlarında belge bulundurmasını kararlaştırdı.
 03 Nisan 2020 14:53
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Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, çalışması zorunlu olanların, iş yerlerinden alacakları ve çalışma saatlerini de içeren belgeyi yanlarında bulundurmaları kararlaştırıldı.

Ayrıca, vatandaşların zorunlu alışverişlerini ikametine en yakın yerlerden karşılaması, banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerin ikamete en yakın yerlerden yapılması, tapu, noter, nüfus, hastane, aile sağlığı merkezi gibi e-randevu sisteminin olduğu tüm hizmetlerde, elektronik ortamda alınan randevuyu gösterir elektronik çıktıları veya belgeleri de ilgililerin yanlarında bulundurulması istendi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü de Kahramanmaraş'ta koronavirüs testi yapılmaya başlandığını duyurdu.
Anadolu Ajansı
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