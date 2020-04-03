Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Erkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na, umre için yatırdığı 8 bin lirayı bağışlayarak destek oldu.

Erkan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umre ziyaretinin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Daha önce yatırdığı parayı bağışlama kararı aldığını ve bu konuda İl Müftüsü Mehmet Aşık ile görüştüğünü aktaran Yazıcı, şöyle dedi:

"Ramazan umresine yazılmıştım. Koronavirüs nedeniyle umre ziyaretleri ertelendi. Ben de Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak umre paramı sağlığımız, geleceğimiz, çocuklarımız ve torunlarımız için memleketimize bağışlamayı düşündüm. İlerleyen zamanlarda Allah sağlık verirse tekrar kuraya katılırım. Yaklaşık 8 bin lira bağışladım. Allah milletimizin yardımcısı olsun."

İl Müftüsü Aşık da Erkan Yazıcı'ya teşekkür etti.