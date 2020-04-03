1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alınan kolilerin içerisinden son tüketim tarihi geçmiş ürünler çıktı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kolilerin alındığı firmaya yasal işlem uyguladı
 03 Nisan 2020 15:25
Yazdır
İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alınan kolilerin içerisinden son tüketim tarihi geçmiş ürünler çıktı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kolilerin alındığı firmaya yasal işlem uyguladı.

Çerkezköy'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim alınan kolilerin içinden son tüketim tarihi geçmiş ürünler çıktı. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından 131 koli incelenerek son tüketim tarihi geçen ürünler yed-i emine gönderildi. Söz konusu firmaya ise yasal işlem uygulandı. Öte yandan, eksik kalan 131 koli ise yeniden hazırlanmak üzere firmaya iade edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB Başkanı'ndan 'O gıda kolisi prototipti' savunması
03 Nisan 2020 15:25		 Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
03 Nisan 2020 15:12
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
03 Nisan 2020 02:16		 Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
02 Nisan 2020 23:49
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
02 Nisan 2020 23:31		 Rize'de iki muhtar mahalle girişine kapı yerleştirdi
02 Nisan 2020 20:11
Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı
02 Nisan 2020 18:59		 Vali Seymenoğlu, Isparta'da koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı
02 Nisan 2020 16:33
Freni boşalan tır araçlara çarptı: 5 ölü
02 Nisan 2020 16:25		 Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu
02 Nisan 2020 15:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - Ekonomistlerden enflasyonda 'gıda fiyatları' uyarısı15:32 - Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı15:31 - Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!15:31 - Ankara Kuşu hesabının yöneticisi FETÖ'den tutuklandı15:25 - İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler15:25 - İBB Başkanı'ndan 'O gıda kolisi prototipti' savunması15:23 - İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi15:12 - Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı15:10 - Fedakar öğretmen, yemek masasını tahtaya çevirip ders anlattı15:06 - TÜBİTAK'ın koronavirüs çağrısına 444 başvuru yapıldı
15:04 - Abdi İbrahim, virüse karşı etkili ilacı yıl sonuna kadar ücretsiz üretecek15:00 - Hakkari'li belediyelerden Kampanya'ya'destek14:57 - AK Parti MYK, video konferans ile toplandı14:53 - Kahramanmaraş'ta çalışması zorunlu olanlar yanlarında belge bulunduracak14:42 - TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı14:36 - Antalya'da sağlık çalışanlarından yemek parası alındığı iddiası14:35 - İçişleri Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışma bilançosunu açıkladı14:31 - EPDK'dan 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' hakkında açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Diyanet cevapladı... Kolonya abdesti bozar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 4
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
bamya 1
1 Nisan 2020 ABD'de ölü sayısının Çin'i geçmesi 2
Koronavirüs Fırsatçıları 4
elektrik,su ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 8
sayaç okumama kararı 1
sabahattin ali 3
mehmet çilingiroğlu'nun habertürk yayınını terketmesi 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam