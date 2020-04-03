1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasının ardından camilerdeki sessizlik devam ediyor. Yasağın 3'üncü haftasında Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görüldü
 03 Nisan 2020 15:32
Yazdır
Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasının ardından camilerdeki sessizlik devam ediyor. Yasağın 3'üncü haftasında Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görüldü.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Cuma namazı kılınmasını yasaklamıştı. Yasağın 3'üncü haftasında camilerdeki sessizlik devam ediyor. Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'
03 Nisan 2020 12:50		 TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak
01 Nisan 2020 12:12
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapıldı
19 Mart 2020 17:36		 TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti
11 Mart 2020 15:13
112'yi arayanın kişisel verileri ile konum bilgisi tespit edilecek
27 Şubat 2020 08:37		 Bir bakanlık, naklen müfettiş ve başmüfettiş alacak
26 Şubat 2020 23:17
İşte İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları
26 Şubat 2020 19:31		 Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 3 maddesi kabul edildi
24 Şubat 2020 19:44
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
24 Şubat 2020 13:00		 'Cezaevlerinde banyo ve tuvaletin içi kamera ile izlenmiyor'
20 Şubat 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:29 - PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit17:25 - Fırat Üniversitesi, 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi17:24 - Altın yükselişini devam ettirdi17:20 - Ak Parti'li Çelik: Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor17:14 - Dövizde gün sonu fiyatları17:10 - İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti17:07 - Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor17:05 - Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor17:00 - ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu16:51 - Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
16:48 - İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!16:46 - Salgın günlerinde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı16:37 - Bahçeli: Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedir16:33 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis16:28 - Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak16:26 - Koronavirüs tedbirleri adliyeleri de boşalttı16:19 - Barış Pınarı bölgesi güneyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi16:18 - Benzine 20 kuruş zam yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 4
Virüsün bu kadar kolay bulastigini bilmiyorduk 4
Evde kal yaz 2868 e gönder 1
club brugge'un şampiyon ilan edilmesi 1
uşak valisinin şehir turu 5
Rüştü Reçber 2
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 2
bamya 1
parliament sinema klübü 3
japon balığı 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam