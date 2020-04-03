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'Ankara Kuşu' hesabının yöneticisi FETÖ'den tutuklandı

Gözaltına alınan Ankara Kuşu'nun emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Hesabı yönettiği tespit edilen Oktay Y., sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Y., savcılık işlemleri ardından 'FETÖ propagandası' yapma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen Oktay Y. tutuklandı...
 03 Nisan 2020 15:31
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'Ankara Kuşu' hesabının yöneticisi FETÖ'den tutuklandı

Gözaltına alınan Ankara Kuşu'nun emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Hesabı yönettiği tespit edilen Oktay Y., sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Y., savcılık işlemleri ardından 'FETÖ propagandası' yapma suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uzun zamandır provokatif paylaşımlar ve yalan bilgiler paylaşan Ankara Kuşu isimli kullanıcı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık, hesabın kullanıcısının Oktay Y. olduğunu tespit etmesi ardından Y. geçtiğimiz sabaha karşı Gebze'deki ikametinden gözaltına alınmıştı. Evinde arama yapılan Y., buradan Ankara'ya götürülmüştü.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ankara Kuşu'nun emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Hesabı yönettiği tespit edilen Oktay Y., sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Y., savcılık işlemleri ardından 'FETÖ propagandası' yapma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri de tamamlanan Y., atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM

Sabah
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