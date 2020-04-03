1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: Biz 4 tır diye hedeflemiştik ama 9 tır yardım toplandı. Bu, öğrencilerimizin kumbaralarından, öğretmenlerimizin maaşlarından veya ücretlerinden gelen yardımlar
 03 Nisan 2020 15:41
Yazdır
Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 tır unu, 4 bin 500 aileye kapı kapı ulaştırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla 4 bin 500 aileye ulaştırmak üzere alınan 50'şer kilogramlık 9 tır unun dağıtımına Develi ilçesinden başladı. Unlar, öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlara ulaştırılan yardımların ülkenin bir güzelliği olduğunu söyledi.

Öğretmenler aracılığıyla dağıtımına başlanan unların en kısa zamanda kent genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak zor durumdaki vatandaşlarımıza yardım edelim istedik. Arkadaşlarımızla toplanıp ne yapabiliriz diye konuştuk. En temel ihtiyaç maddesi un diye böyle bir karar aldık. Biz 4 tır diye hedeflemiştik ama 9 tır yardım toplandı. Bu, öğrencilerimizin kumbaralarından, öğretmenlerimizin maaşlarından veya ücretlerinden gelen yardımlar. Kayseri'de vefa gruplarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Buradaki 386 arkadaşımız vefa gruplarında. Bu arkadaşlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını teslim ediyor, aynı zamanda bu yardım kampanyasında görev alıyor. İnşallah ilçe ilçe dolaşıp unlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da ilçede belirledikleri ihtiyaç sahibi 500 aileye yapılan un yardımının vefa grubuna destek veren öğretmenler tarafından dağıtıldığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor
03 Nisan 2020 17:07		 Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
03 Nisan 2020 16:51
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
03 Nisan 2020 16:16		 Ankara Büyükşehir'den müzisyenlere nakit para, kağıt toplayıcılarına yemek desteği
03 Nisan 2020 16:06
Ağrı Valisi, ildeki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
03 Nisan 2020 16:00		 Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
03 Nisan 2020 15:55
İBB Başkanı'ndan 'O gıda kolisi prototipti' savunması
03 Nisan 2020 15:25		 Yardım kolilerine son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler!
03 Nisan 2020 15:25
Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
03 Nisan 2020 15:12		 Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
03 Nisan 2020 02:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Koronavirüsü yenen 84 yaşındaki hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi17:36 - LGS başvuru kılavuzu yayımlandı17:29 - PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit17:25 - Fırat Üniversitesi, 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi17:24 - Altın yükselişini devam ettirdi17:20 - Ak Parti'li Çelik: Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor17:14 - Dövizde gün sonu fiyatları17:10 - İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti17:07 - Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor17:05 - Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
17:00 - ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu16:51 - Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı16:48 - İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!16:46 - Salgın günlerinde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı16:37 - Bahçeli: Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedir16:33 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis16:28 - Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak16:26 - Koronavirüs tedbirleri adliyeleri de boşalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
kıyas faturası 3
elektrik,su ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1
mehmet çilingiroğlu'nun habertürk yayınını terketmesi 1
peynir 2
boşvermişim dünyaya 2
camilerde sela okunması 1
la casa de papel 1
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 8
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam