Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı
|03 Nisan 2020 15:41
|Yazdır
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 tır unu, 4 bin 500 aileye kapı kapı ulaştırıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla 4 bin 500 aileye ulaştırmak üzere alınan 50'şer kilogramlık 9 tır unun dağıtımına Develi ilçesinden başladı. Unlar, öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlara ulaştırılan yardımların ülkenin bir güzelliği olduğunu söyledi.
Öğretmenler aracılığıyla dağıtımına başlanan unların en kısa zamanda kent genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak zor durumdaki vatandaşlarımıza yardım edelim istedik. Arkadaşlarımızla toplanıp ne yapabiliriz diye konuştuk. En temel ihtiyaç maddesi un diye böyle bir karar aldık. Biz 4 tır diye hedeflemiştik ama 9 tır yardım toplandı. Bu, öğrencilerimizin kumbaralarından, öğretmenlerimizin maaşlarından veya ücretlerinden gelen yardımlar. Kayseri'de vefa gruplarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Buradaki 386 arkadaşımız vefa gruplarında. Bu arkadaşlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını teslim ediyor, aynı zamanda bu yardım kampanyasında görev alıyor. İnşallah ilçe ilçe dolaşıp unlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da ilçede belirledikleri ihtiyaç sahibi 500 aileye yapılan un yardımının vefa grubuna destek veren öğretmenler tarafından dağıtıldığını dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor
03 Nisan 2020 17:07
|Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
03 Nisan 2020 16:51
|Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
03 Nisan 2020 16:16
|Ankara Büyükşehir'den müzisyenlere nakit para, kağıt toplayıcılarına yemek desteği
03 Nisan 2020 16:06
|Ağrı Valisi, ildeki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
03 Nisan 2020 16:00
|Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
03 Nisan 2020 15:55
|İBB Başkanı'ndan 'O gıda kolisi prototipti' savunması
03 Nisan 2020 15:25
|Yardım kolilerine son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler!
03 Nisan 2020 15:25
|Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
03 Nisan 2020 15:12
|Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
03 Nisan 2020 02:16