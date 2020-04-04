Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ek ders karşılığı çalışan personelin ücret ödemesinin yapılmasını istedi.
|04 Nisan 2020 00:02
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ek ders karşılığı çalışan personelin ücret ödemesinin yapılmasını istedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından Balıkesir valiliğine yazılan yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelge hükümlerine atıfta bulunularak, ek ders karşılığı çalışan personele ilişkin ücret ödemeleri de dahil olmak üzere, idari izinli veya esnek çalışmanın uygulandığı günlere ait ödemelerin yapılması istendi.
İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI
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