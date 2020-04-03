Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı
|03 Nisan 2020 15:52
|Yazdır
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 26 artarak 15 bin 723'e ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla bin 487 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
RIVM'nin açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 502 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 6 bin 286'ya ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısı bin 26 artarak 15 bin 723'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 148 artışla bin 487'e çıktı.
Hayatını kaybedenlerin çoğu 80 ila 84 yaş arasında, yüzde 95'i de 65 yaş üstü kişiler oldu.
Hastalık belirtileri bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakamın daha yüksek olduğu ifade edildi.
Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da 1159 Kovid-19 hastasının yoğun bakımda bulunduğunu açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti
03 Nisan 2020 17:10
|ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu
03 Nisan 2020 17:00
|İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!
03 Nisan 2020 16:48
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
03 Nisan 2020 16:12
|İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi
03 Nisan 2020 15:23
|Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe 'Evde kal' klibi
03 Nisan 2020 14:27
|İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
03 Nisan 2020 12:46
|Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
03 Nisan 2020 12:16
|Koronavirüs aşısında büyük adım: Fareler üzerinde başarılı oldu
03 Nisan 2020 10:02
|DSÖ: Maske virüse karşı önemli
03 Nisan 2020 08:00