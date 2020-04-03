Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor
|03 Nisan 2020 15:55
|Yazdır
Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'deki rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ile 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor
03 Nisan 2020 17:07
|Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
03 Nisan 2020 16:51
|Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
03 Nisan 2020 16:16
|Ankara Büyükşehir'den müzisyenlere nakit para, kağıt toplayıcılarına yemek desteği
03 Nisan 2020 16:06
|Ağrı Valisi, ildeki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
03 Nisan 2020 16:00
|Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı
03 Nisan 2020 15:41
|İBB Başkanı'ndan 'O gıda kolisi prototipti' savunması
03 Nisan 2020 15:25
|Yardım kolilerine son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler!
03 Nisan 2020 15:25
|Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
03 Nisan 2020 15:12
|Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
03 Nisan 2020 02:16