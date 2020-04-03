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Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor
 03 Nisan 2020 15:55
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Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'deki rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ile 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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