1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin: Berat Gecesi günahlarımıza tövbe etme Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve onun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır
 03 Nisan 2020 15:57
Yazdır
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cemaatle namaz kılınmaması kararının ardından ikinci cuma namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılındı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, cuma hutbesinde salı gecesinin Berat Kandili olduğuna işaret etti.

Berat Gecesi'nde ibadet etmenin ve af dilenmenin önemli olduğunu belirten Şahin, Allah'ın bağışlayıcı olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berat Gecesi günahlarımıza tövbe etme Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve onun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip, Rabb'imizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir. Allah'ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş beraatı alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştıran Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun."

- "Millet olarak çetin bir mücadele veriyoruz"

İnsanlığın tarih boyunca başta doğal afetler, savaşlar olmak üzere zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Şahin, bu süreçlerden birinin de salgın hastalıklar olduğunu ifade etti.

Söz konusu süreçlerin yaşanmasının ardında ilahi takdirin ve insanın kainatın ilkelerini göz ardı etmesinin önemli bir payının bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Kuran-ı Kerim'de şöyle buyrulur; 'Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar'. Değerli müminler, bugün de insanların tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Rabb'im makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Hastalarımıza 'Şafi' ismi celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan Rabb'imiz içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin."

- "Temiz olmayan gıda sağlığımızı bozar"

Berat Gecesi'nde de camilerin kapalı olacağını hatırlatan Şahin, vatandaşların evlerinde aileleriyle ibadetlerini sürdürmesi tavsiyesinde bulundu.

İnsanın en büyük sermayesinin ömrü olduğunu vurgulayan Şahin, bu gede ibadetin yanı sıra gelecek günlerin de muhasebesinin yapılabileceğini aktardı.

Helal ve temiz gıda tüketiminin önemine dikkati çeken Şahin, temiz olmayan gıdaların sağlığı bozduğunu söyledi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur; 'Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip, içip ve yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'nun nimetine de şükredin'. Rabb'imizin bu emrine uyarak temiz ve helal rızkın peşinden koşalım. Unutmayalım ki temiz olmayan gıda sağlığımızı ve helal olmayan gıda ise manevi hayatımızı bozar."

- "Bütün insanlığın afiyete kavuşması için dua ve niyazda bulunalım"

Allah'ın bağışlayan ve kullarının dualarını kabul eden olduğunu belirten Şahin, Berat Gecesi'nde dertlerimize deva, hastalıklara da şifa vermesi için Allah'a yakarışta bulunulmasını istedi.

Şahin, "Başta aziz milletimiz ve ümmeti Muhammed olmak üzere bütün insanlığın afiyete kavuşması için Berat Gecesi'ni fırsat bilerek Rabb'imize dua ve niyazda bulunalım." dedi.

Cuma hutbesini dua ile sonlandıran Şahin, şu duayı okudu:

"Allah'ım peygamberin Eyyub Aleyhisselam gibi sana yalvarıyoruz; 'Rabb'im başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en merhametlisisin'. Ya Rabb'im, Eyyub'un duasını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul eyle. Ona verdiğin şifa gibi hastalarımıza da şifa ver. O'nun sıkıntılarını giderdiğin gibi bizim de sıkıntılarımızı gider. O'na verdiğin rahmetini bizim de üzerimizden eksik eyleme Allah'ım."

Hutbenin ardından Şahin, cuma namazını kıldırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evde kalanlar en çok bunları sipariş etti
03 Nisan 2020 16:03		 Hakkari'li belediyelerden Kampanya'ya'destek
03 Nisan 2020 15:00
Belediye Başkanları birer maaş ile 'Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
03 Nisan 2020 14:30		 Osmaniye'de dere taştı, sel suları mahalleyi bastı
03 Nisan 2020 14:05
'112'ye ulaşamıyorum' dedi sokağa çıktı, valiye yakalandı
03 Nisan 2020 13:44		 Van'da bir korkutan deprem daha
03 Nisan 2020 13:40
Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular
03 Nisan 2020 12:54		 Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı destek
03 Nisan 2020 11:52
EBA'dan ders takibi yapamayan 2 kardeşe TV hediye edildi
03 Nisan 2020 11:48		 Hamile eşini koronavirüsten kaybeden acılı baba konuştu
03 Nisan 2020 11:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Koronavirüsü yenen 84 yaşındaki hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi17:36 - LGS başvuru kılavuzu yayımlandı17:29 - PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit17:25 - Fırat Üniversitesi, 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi17:24 - Altın yükselişini devam ettirdi17:20 - Ak Parti'li Çelik: Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor17:14 - Dövizde gün sonu fiyatları17:10 - İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti17:07 - Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor17:05 - Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
17:00 - ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu16:51 - Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı16:48 - İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!16:46 - Salgın günlerinde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı16:37 - Bahçeli: Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedir16:33 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis16:28 - Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak16:26 - Koronavirüs tedbirleri adliyeleri de boşalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fb'nin 5 milyon,gs'nin 500 bin,bjk'nin 1 milyon 903 bin tl bagis 3
Fransa'nın bağış kampanyası başlatması 2
Hilmi Bulut 1
Ayva tüyü 1
corona virüs vaka sayısı 1
1 nisan şakası 1
Koronavirüs Fırsatçıları 4
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
ilkokul numaramız 4
gitmek 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam