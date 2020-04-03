Ankara Büyükşehir'den müzisyenlere nakit para, kağıt toplayıcılarına yemek desteği
|03 Nisan 2020 16:06
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işletmeleri kapanan müzisyenlere nakit para, kağıt toplayıcılarına ise yemek desteği vermeye başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için iş yerlerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafa ve alt gelir gruplarına yönelik nakdi ve gıda yardım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Bu kapsamda, işletmeleri kapanan müzisyenlere nakit ile geçimini kağıt toplayarak sağlayan Ankara Kalesi ve civarındaki vatandaşlara da günde 2 öğün yemek verilmeye başlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde kağıt toplayıcılığının sonlandırıldığını anımsattı.
Koç, "Bu işi yapanların gıda gereksinimini üstümüze aldık. Belediye olarak her gün 3 bin 860 kişiye 2 öğün yemek veriyoruz. Ankara Kalesi bölgesindeki vatandaşlarımızdan da 150 kişilik bir grubun ciddi mağduriyet yaşadığını tespit ettik. Başkanımızın talimatıyla buradaki vatandaşlarımızı da aynı gruba dahil ettik." bilgisini verdi.
- İhtiyaç sahibi ailelere laptop desteği
Öte yandan, uzaktan eğitimin yaygınlaşmasından dolayı çok sayıda ihtiyaç sahibi ailenin ALO 153 çağrı merkezine çocukları için dizüstü bilgisayar talebinde bulunduğu vurgulandı.
Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin talebine destek vermek isteyen hayırseverler, 09.00-19.00 saatleri arasında "0312 507 14 24" nolu telefondan başvuruda bulunabilecek.
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