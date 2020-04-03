1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi
 03 Nisan 2020 16:12
Yazdır
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 684 can kaybıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük artış kaydedilirken, vaka sayısı da 4 bin 450 artarak 38 bin 168 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 767 test yapılırken, toplam test sayısı da 173 bin 874'ye yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

- Başbakan tecridi sürdürecek

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, aradan geçen bir haftaya rağmen kendini tecrit etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda hastalığın üzerindeki etkisi görülen Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." dedi.

Kısmi karantina süresince insanların sıkılmış olabileceğini anladığını kaydeden Johnson ancak sokağa çıkılmamasının önemini vurguladı ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.

Johnson'ın dün akşam sağlık çalışanlarının alkışlanması sırasında çekilen görüntüsünde de hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

- "İşler daha da kötüleşecek"

Boris Johnson, ülkedeki tüm evlere gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti
03 Nisan 2020 17:10		 ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu
03 Nisan 2020 17:00
İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!
03 Nisan 2020 16:48		 Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı
03 Nisan 2020 15:52
İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi
03 Nisan 2020 15:23		 Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe 'Evde kal' klibi
03 Nisan 2020 14:27
İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
03 Nisan 2020 12:46		 Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
03 Nisan 2020 12:16
Koronavirüs aşısında büyük adım: Fareler üzerinde başarılı oldu
03 Nisan 2020 10:02		 DSÖ: Maske virüse karşı önemli
03 Nisan 2020 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Koronavirüsü yenen 84 yaşındaki hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi17:36 - LGS başvuru kılavuzu yayımlandı17:29 - PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit17:25 - Fırat Üniversitesi, 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi17:24 - Altın yükselişini devam ettirdi17:20 - Ak Parti'li Çelik: Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor17:14 - Dövizde gün sonu fiyatları17:10 - İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti17:07 - Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor17:05 - Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
17:00 - ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu16:51 - Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı16:48 - İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!16:46 - Salgın günlerinde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı16:37 - Bahçeli: Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedir16:33 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis16:28 - Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak16:26 - Koronavirüs tedbirleri adliyeleri de boşalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Benzine dün indirim gelmişti, bugün zam geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parliament sinema klübü 3
Emeksepeti 3
sayaç okumama kararı 1
camilerde sela okunması 1
1 nisan şakası 1
şu an çalan şarkı 1
Fatih Portakal'ın Yerel Hükümet ifadesini kullanması 1
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 4
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 5
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam